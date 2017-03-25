Власти США подтвердили, что Харрисон Форд чуть не попал в авиакатастрофу

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США опубликовало аудиозаписи, подтверждающие, что в феврале этого года американский актер Харрисон Форд едва не попал в авиакатастрофу. Обладатель целого ряда престижных кинопремий, находясь за штурвалом одномоторного самолета Aviat Husky, проследовал в опасной близости от пассажирского авиалайнера в аэропорту штата Калифорния.

Инцидент произошел 13 февраля в аэропорту имени Джона Уэйна, недалеко от Лос-Анджелеса. Актер получил от диспетчера указание приземлиться на полосу 20L, однако вместо этого по ошибке начал садиться на рулежную дорожку. Самолет Форда пролетел над воздушным судном Boeing 737 американской компании American Airlines со 110 пассажирами на борту. В результате инцидента никто не пострадал, пассажирский самолет вылетел в город Даллас (штат Техас) спустя несколько минут.

Как слышно на пленке, актер быстро осознал свою ошибку. "Я тот тупица, который приземлился на рулежную дорожку", - говорит он диспетчеру. Форд объяснил произошедшее имевшей место сильной турбулентностью, а также тем, что он отвлекся на другой самолет.

Далее сотрудник воздушной гавани констатирует, что инцидент не был таким уж серьезным. "Для меня это серьезно", - парирует актер. Как слышно на пленке, диспетчер очень удивляется, когда выясняется, что он говорит с Фордом. Он сразу же заверяет, что не раскроет телефонный номер звезды Голливуда.

В ФАУ указали, что ведомство еще не завершило расследование в связи с произошедшим. По сведениям СМИ, не исключено, что по итогам разбирательства Форда могут лишить летной лицензии.

Актер в прошлом не раз попадал в опасные ситуации при пилотировании. Так, в марте 2015 года у небольшого самолета, за штурвалом которого находился актер, заглох двигатель. В результате Форду пришлось совершить жесткую посадку на лужайку для игры в гольф. Он получил тогда множественные переломы.