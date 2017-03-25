Максим Фадеев позвал Максакову в Россию

Ранее музыкант комментировал бегство певицы из России и принял осуждающую позицию. Однако после трагических известий из Киева Максим решил поддержать оперную диву.

— Горе, которое ее настигло, — это ,конечно , ужасно. Я не могу видеть кадры, как она падает в обморок и кричит при осознании потери любимого человека. У меня ком в горле. Не дай Бог никому попасть в такую ситуацию: находясь в другой стране, с маленьким ребенком на руках и убитым мужем. Мне жалко эту девочку. Мария, приезжайте на Родину, мы Вас ждем, как бы там ни было, — заявил Максим, подчеркнув, что нужно каждому человеку давать второй шанс.