Саакашвили стал ведущим на украинском ТВ

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел себя в новой ипостаси. Грузинский политик стал телеведущим на украинском канале ZIK, который принадлежит мэру Львова Андрею Садовому. Об этом сообщил в Facebook депутат Верховной Рады Борислав Береза.

По его словам, на днях ему позвонили с телеканала Zik и пригласили на новое ток-шоу, где ведущим выступает Саакашвили.

«Новый тренд — политики ведущие. Рабинович , Ляшко и теперь Саакашвили», — написал Береза у себя на странице в социальной сети.

Ранее стало известно, что депутат Верховной Рады Вадим Рабинович стал лицом принадлежащего ему же канала NewsOne. Это позволило политику раскрутить собственную новую партию «За жизнь».

Возможно, именно опыт Рабиновича впечатлил Саакашвили, который также пытается участвовать в украинской политике с новой партией.