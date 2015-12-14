Кокорин купил новый BMW в день лишения прав

Скандально известный футболист питерского "Зенита" Александр Кокорин купил себе новый автомобиль. За рулем BMW спортсмена заметили в тот день, когда суд лишил его прав.

Судя по всему, выбор спортсмена пал на BMW седьмой серии. По предварительной оценке, стоимость такой машины варьируется от 11,5 до 13 миллионов рублей в зависимости от комплектации.

За рулем автомобиля Кокорина заметили прохожие. Футболист и неизвестный мужчина сначала сидели в новенькой иномарке, а после зашли в автосалон, расположенной неподалеку. Затем с территории организации выехала BWM седьмой серии без номеров, передает Life.ru.

Напомним, 24 марта по решению суда Кокорин был лишен прав на управления автомобилем. Ему запрещено водить машину в течение четырех месяцев.

Такое строгое наказание было назначено после того, как автомобиль, за рулем которого находился Кокорин, был замечен на полосе встречного движения. Позже факт нарушения правил признал и сам спортсмен.

Я с Pablo ☝️ Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Дек 14 2015 в 11:36 PST