Иван Ургант высмеял интеллект Бузовой

Шоумен Иван Ургант посмеялся над образованностью самой популярной российской знаменитости этого года.

Комментируя в своей передаче новость про то, как ученые предрекли столкновение Земли с Марсом, телеведущий неожиданно переключился на Ольгу.

— Это очень не пыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой , — заявил Иван, намекая на то, что Ольга абсолютно не начитанный человек.