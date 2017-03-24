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Иван Ургант высмеял интеллект Бузовой
Шоумен Иван Ургант посмеялся над образованностью самой популярной российской знаменитости этого года.
Комментируя в своей передаче новость про то, как ученые предрекли столкновение Земли с Марсом, телеведущий неожиданно переключился на Ольгу.
— Это очень не пыльная работа — делать предсказания на миллиарды лет вперед. Это вторая работа мечты после библиотекаря Ольги Бузовой, — заявил Иван, намекая на то, что Ольга абсолютно не начитанный человек.
А затем Иван Ургант и его соведущий Дмитрий Хрусталев развили тему и предложили включить книгу Бузовой «Цена счастья» в школьную программу и ввести обязательный предмет — бузология или домоводство-2.
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