Дану Борисову экстренно госпитализировали

Как стало известно, Дана Борисова была накануне поздно вечером экстренно госпитализирована. Теперь телеведущей предстоит несколько дней провести в больнице. В её микроблоге появилось видео, на кадрах которого телезвезда прокомментировала своё состояние.

По словам Даны, ей пришлось остаться в стационаре из-за осложнений после простуды. Не так давно Борисова заболела, но не придавала этому значения и, несмотря на плохое самочувствие, продолжала работать. Но её «геройство» закончилось для неё печально. У Даны началось воспаление легких, которое, как она утверждает, имеет хроническую форму.