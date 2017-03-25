Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Дану Борисову экстренно госпитализировали
Как стало известно, Дана Борисова была накануне поздно вечером экстренно госпитализирована. Теперь телеведущей предстоит несколько дней провести в больнице. В её микроблоге появилось видео, на кадрах которого телезвезда прокомментировала своё состояние.
По словам Даны, ей пришлось остаться в стационаре из-за осложнений после простуды. Не так давно Борисова заболела, но не придавала этому значения и, несмотря на плохое самочувствие, продолжала работать. Но её «геройство» закончилось для неё печально. У Даны началось воспаление легких, которое, как она утверждает, имеет хроническую форму.
Подписчики Борисовой посочувствовали ей и пожелали скорейшего выздоровления. Заботы о девятилетней дочке телеведущей — Полине на время её отсутствия лягут, скорее всего, на папу девочки — Максима Аксёнова.
Оставить комментарий