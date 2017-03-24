Участники «Дома-2» остались недовольны новой ведущей Ольгой Орловой

Участники реалити-шоу «Дом-2» «приняли в штыки» появление новой ведущей – певицы Ольги Орловой . Об этом сообщает Life со ссылкой на «источник с проекта».

По мнению участников шоу, Орлову взяли на эту работу «по блату». В марте 2014 года производство контента для «Дома-2» якобы взяла на себя компания «Солярис промо продакшен», которой владеет Александр Карманов — бывший муж Орловой и отец ее ребенка. После расставания пара сохранила хорошие отношения, отмечает Life.

Такой же версии придерживается бывший участник шоу Рустам Солнцев . Он заявил в беседе с Life, что «Ольга пришла от бывшего мужа Карманова, который возглавляет продакшен «Дома-2».

«Ольга провела пока только одну программу, я не видел, как это все обстояло, но те ребята, которые там были, они были, мягко говоря, не в восторге, но это вообще ничего не значит. Человеку надо подучиться, приноровиться, ей нужно понять смысл, темп этого всего», - отметил Солнцев.

Ранее стало известно, что первый выпуск с Орловой уже отснят. Он выйдет в эфир в конце этой недели. Пока певица работает не одна, а в паре с еще одной ведущей реалити-шоу - Ольгой Бузовой . В СМИ появлялась информация, что продюсеры «Дома-2» ищут замену Бузовой. Однако генеральный продюсер телепроекта Алексей Михайловский опроверг эту информацию, заверив, что старый состав ведущих менять не будут.

«Дом-2» — российское оригинальное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Передача появляется в эфире несколько раз в день в разных форматах - «Дом-2. Lite», «Дом-2. После заката» и так далее.