Дочь Веры Брежневой поступит в университет Ди Каприо

Как стало известно, Соня планирует получать высшее образование в Лос-Анджелесе и поступать в тот самый университет, в котором учился оскароносный актер Леонардо Ди Каприо

Сама Вера Брежнева поддерживает стремление дочери и дает ей полную свободу выбора.

— Я стараюсь направлять, поддерживать ее, подсказывать и советовать. Совершенно очевидно, что она идет правильной дорогой, — заявила Вера.