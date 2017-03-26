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Дочь Веры Брежневой поступит в университет Ди Каприо
Фото: russianshowbiz.info
Старшая дочь певицы Веры Брежневой Соня Киперман закачивает школу и планирует дальнейшую жизнь.
Как стало известно, Соня планирует получать высшее образование в Лос-Анджелесе и поступать в тот самый университет, в котором учился оскароносный актер Леонардо Ди Каприо.
Сама Вера Брежнева поддерживает стремление дочери и дает ей полную свободу выбора.
— Я стараюсь направлять, поддерживать ее, подсказывать и советовать. Совершенно очевидно, что она идет правильной дорогой, — заявила Вера.
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