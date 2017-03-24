В Москве попал в больницу актер сериала «Молодежка»

Актера Михаила Жигалова , сыгравшего одну из ролей в сериале «Молодежка», госпитализировали в Москве с жалобами на острую боль в области сердца. Об этом сообщает Life

По данным издания, у Жигалова выявили «серьезное сердечное заболевание». Сейчас он находится в стационаре. Актеру назначили длительный курс лечения.

Михаил Жигалов - заслуженный артист РСФСР, актер московского театра «Современник». Известность ему принесли сериалы «Граница. Таежный роман», «Бригада», «Не родись красивой», «Офицеры» и «Молодежка», в которой он сыграл роль хоккейного тренера.