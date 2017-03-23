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Божена Рынска выразила соболезнования Марии Максаковой
Божена Рынска выразила соболезнования Марии Максаковой в связи с убийством ее супруга Дениса Вороненкова. Запись журналистка оставила в аккаунте оперной певицы в Facebook.
«Соболезнуем вам. Очень тяжко», — написала Рынска.
Ранее Рынска назвала Максакову «Машей-Бедоносицей» и обвинила вдову экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в смерти мужа. Убийство бывшего члена КПРФ блогер назвала «семейной динамикой», намекая на то, что ее бывшие мужчины также были убиты или имели криминальное прошлое.
Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Власти Украины обвинили в организации преступления Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания. В конце 2016 года Максакова вместе с супругом переехала жить на Украину. Ранее Максакову исключили из партии «Единая Россия», так как у нее обнаружили гражданство Германии.
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