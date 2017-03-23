СМИ: Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то помирились

Экс-"самая красивая пара Голливуда" Питт Джоли , похоже, изнемогли косо друг на друга смотреть и кормить периодику пережаренными фактами. Вплоть до того, что после полугода холодной войны, сопровождавшейся не самыми приятными глазу выпадами (в основном - со стороны Энджи), снова начали общаться "вне юридического поля". В смысле, как нормальные, цивилизованные люди - "по-дружески".

Создается впечатление: забота о детях, на которую напирали обе бывшие "половинки", все-таки не пустой для них звук. Это, в частности, подтверждает и семейное предприятие, которое экс-супруги полагают далее передать своим многочисленным наследникам.

Плюс, пишет People, примешивается еще одна утилитарная сторона проблемы - некрасивые склоки-упреки то и дело становятся достоянием СМИ, "мешая бракоразводному процессу".

"Он (Брэд Питт - "РГ-Кинократия") теперь чувствует себя гораздо более счастливым, испытывая облегчение, что "грязное белье" пары перестало выплывать", - цитирует ресурс неназванный источник.

Уточняя: вопрос раздела совместно нажитого никогда не стоял у "Брэджолин" особо остро, поскольку к моменту официального заключения брака оба они подошли обоюдно состоятельными людьми. То есть "имущественно" особо делить им нечего. А в главном камне преткновения - вопросе опеки над детьми - "напряженность постепенно начала спадать".

"Тяжелые времена остались позади. И работы в этом направлении продолжаются", - присовокупил инсайдер.

Которому вторит и сама Джоли, недавно внезапно сказавшая в интервью ABC, что Питт, оказывается, - "замечательный отец".