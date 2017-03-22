Внешность подросшего сына Стаса Пьехи вызвала жаркие споры в Сети

Стас Пьеха отпраздновал на днях день рождения сына — Федора. В его микроблоге появилась запись о том, как за какие «заслуги» судьба подарила ему замечательного наследника. «Ранняя весна, период болезненного пробуждения от зимнего небытия, мною особенно нелюбим (по ряду неважных причин), вот почему жизнь реабилитировалась и подарила мне сына, именно в это неуютное время... Дабы компенсировать отсутствие ресурса и обрести повод ждать март, думаю с каждым годом все ярче и очевиднее... Сегодня Петру исполняется 3 года! Я искренне поздравляю его маму, бабушек, Прабабушку, тётю и дядю и всех всех родственников с таким замечательным праздником! И конечно самого виновника, с Днём Рождения, Сын!» — написал он.

Мама именинника — модель Наталья Горчакова тоже поздравила Федора с его личным праздником, а еще рассказала о том, что он растет не по годам очень мудрым и рассудительным. «Ты родился в замечательный день — день весеннего равноденствия и принёс весну в жизни тех, кто тебя любит! — обратилась к сыну Наталья. — Дорогое наше сокровище! Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Спасибо, что ты такой любознательный и активный и не даёшь расслабиться ни на минуту! Будь всегда таким же ласковым, добрым, рассудительным и уникальным. Благ тебе земных и небесных! С Днём Рождения!»

Кроме поздравления Горчакова опубликовала редкое фото подросшего Федора, которое было воспринято пользователями Сети неоднозначно. Дело в том, что Наталья решила следовать современной моде и принципиально не стрижет мальчику волосы. Так что, как выяснилось, Федор — обладатель не совсем типичной для «пацана» прически. Гордая мама с любовью заплетает ему на голове косички, чтобы волосы не мешали ребенку «активничать».