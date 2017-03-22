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Внешность подросшего сына Стаса Пьехи вызвала жаркие споры в Сети
Фото: Instagram
Стас Пьеха отпраздновал на днях день рождения сына — Федора. В его микроблоге появилась запись о том, как за какие «заслуги» судьба подарила ему замечательного наследника. «Ранняя весна, период болезненного пробуждения от зимнего небытия, мною особенно нелюбим (по ряду неважных причин), вот почему жизнь реабилитировалась и подарила мне сына, именно в это неуютное время... Дабы компенсировать отсутствие ресурса и обрести повод ждать март, думаю с каждым годом все ярче и очевиднее... Сегодня Петру исполняется 3 года! Я искренне поздравляю его маму, бабушек, Прабабушку, тётю и дядю и всех всех родственников с таким замечательным праздником! И конечно самого виновника, с Днём Рождения, Сын!» — написал он.
Сегодня тебе 3💪🏼❤️Ты родился в замечательный день - День весеннего равноденствия и принёс Весну в жизни тех, кто тебя любит🌸 Дорогое наше сокровище! Спасибо, что ты есть в нашей жизни🙏 спасибо, что ты такой любознательный и активный и не даёшь расслабиться💨 ни на минуту! Будь всегда таким же ласковым, добрым, рассудительным и уникальным🦄. Благ тебе земных и небесных💫 С Днём Рождения🎁🎉#myPeter1#3года#bday#tresaños
Публикация от Natalia Knyaginya (@knyaginya)
Мама именинника — модель Наталья Горчакова тоже поздравила Федора с его личным праздником, а еще рассказала о том, что он растет не по годам очень мудрым и рассудительным. «Ты родился в замечательный день — день весеннего равноденствия и принёс весну в жизни тех, кто тебя любит! — обратилась к сыну Наталья. — Дорогое наше сокровище! Спасибо, что ты есть в нашей жизни. Спасибо, что ты такой любознательный и активный и не даёшь расслабиться ни на минуту! Будь всегда таким же ласковым, добрым, рассудительным и уникальным. Благ тебе земных и небесных! С Днём Рождения!»
Кроме поздравления Горчакова опубликовала редкое фото подросшего Федора, которое было воспринято пользователями Сети неоднозначно. Дело в том, что Наталья решила следовать современной моде и принципиально не стрижет мальчику волосы. Так что, как выяснилось, Федор — обладатель не совсем типичной для «пацана» прически. Гордая мама с любовью заплетает ему на голове косички, чтобы волосы не мешали ребенку «активничать».
Длинные волосы у представителей мужского пола — предмет давних споров в Сети. Многие подписчики уверены, что такие прически неприемлемы для мальчишек. Другие же считают это нормой. Одной из первых звезд шоу-бизнеса, решившихся отращивать сыну волосы, стала Ирена Понарошку. Она, кстати, до сих пор вынуждена объяснять некоторым неосведомленным поклонникам, что у неё подрастает шестилетний сын, а не дочка. А другая известная мамочка — Айза Анохина не так давно сдалась под натиском критики и сделала сыну — Сэму прическу «под ноль».
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