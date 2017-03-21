Не переварили: поклонники шокированы выходкой Эшли Грэм с пончиками

Пожалуй, после сегодняшней выходки, Эшли Грэм смело может претендовать на звание королевы эпатажа. Плюс-сайз модель и так регулярно провоцирует публику, обнажая части тела для своего инстаграм или фотосессий в журналах. Однако сегодня девушка превзошла саму себя: вряд ли кто-то из видевших новую "съемку" Грэм сможет ее забыть. Судя по всему, взорвавший Сеть ролик был снят перед фотосессией для американского журнала Glamour. Редактор издания Джиллиан Дэвисон выложила видео с обнаженной Грэм, едва прикрытой пончиками, в свой микроблог.

🥐I LOVE BREAD!🥐 xx Публикация от jilliandavison (@jilliandavison) Мар 21 2017 в 6:18 PDT

Несмотря на то, что некоторые написали негативные комментарии, многие фанаты Грэм в восторге: они восхищаются тем, как модель любит себя и свое тело. Хотя не так давно Эшли призналась, что лишний вес раньше очень мешал ее личной жизни.