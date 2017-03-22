Анна Матисон взяла фамилию Безрукова

Актер Сергей Безруков и его супруга, режиссер Анна Матисон представили свой совместный фильм «После тебя». Однако многих поклонников до сих пор больше интересует не творчество пары, а личная жизнь двух ярких представителей шоу-бизнеса.

Сергей и Анна поженились год назад, однако ни разу за все это время не позволяли себе говорить о себе как о семье, а не творческом тандеме.

Как стало известно, Анна взяла фамилию супруга и теперь тоже стала Безруковой. Однако творческим псевдонимом, можно сказать брендом для нее осталась прежняя фамилия.