Экс-директор Джиугрды раскрыла его мошенническую схему, - СМИ

Так, по словам Антонины Саврасовой , после разрыва звездной пары Никита Джигурда очень переживал - закрылся в квартире Анисиной на Рублевке, ел один геркулес на воде и "отгородился от людей". Сама экс-директор, по ее словам, начала покупать ему продукты, ходила с ним на съемки телешоу - однако потраченные на шоумена деньги до сих пор ей не вернулись.

"Я потратила на него около 80 тысяч рублей. Он мне до сих пор вернул лишь треть. Никита ведь привык жить хорошо. В магазине он не смотрит на цены, берет то, что ему нужно", - приводит ее слова "КП".

После того, как у Джигурды закончилась регистрация, Саврасова якобы предлагала ему уехать на Алтай - "отсидеться", пока все не успокоится, однако артист решил продолжить борьб за много миллионное состояние своей кумы, Людмилы Браташ. Экс-директор Джигурды говорит - завещания не существовало.

"Завещания нет в природе... Про него я узнала как и все - по телевизору, где Никита кричал о свалившемся на него наследстве. Сначала поверила, потом появились сомнения. Стала анализировать. Я лично знала Людмилу Браташ. Она занималась перевозками первых лиц государства - и чтобы она написала завещание на бланке своей компании? Странно... То, что якобы Люся не знала, где надо оформлять завещание, - чушь", - говорит она.

Помимо этого, Саврасова заявила, что Браташ всегда была щепетильной в отношении документов. Кума любила своих крестников - детей Джиугрды и Анисиной - и, скорее всего, оформила бы завещание на них.

Экс-директор отмечает, что в схеме Джигурды могла быть задействована и Анисина - у нее был пустой бланк компании Браташ с подписью последней.

"В него впечатали тест. Никита ведь никому не доверяет. Юристы для него "оборотни в погонах". И все было сделано тяп-ляп, в надежде на русский авось... Завещание составлено очень неграмотно. Фактически его нет", - подытожила Саврасова.

Напомним, Людмила Братан скончалась при странных обстоятельствах в феврале 2016 года. По предварительным данным, она умерла после интоксикации. Она оставила многмиллионное завещание в пользу Джигурды и Анисиной и их детей. позднее в Сети появилось видео, после которого Джигурды обвинили в изнасиловании кумы.

Сам артист опровергает все обвинения и говорит, что таки странным образом "реанимировал" Браташ.