Ольга Бузова рассказала, как прошел ее дебютный спектакль в Москве

В Москве состоялся дебютный показ спектакля «Мужчина нарасхват» с Ольгой Бузовой в главной роли. Телеведущая, певица, дизайнер, писательница, а теперь еще и актриса уже поделилась своими мыслями по поводу премьеры в Instagram. Бузова опубликовала фото, на котором ее почти не видно из-за подаренных букетов.

"Спектакль окончен. Спасибо большое за полный зал, и такое огромное количество смеха, оваций и цветов," - подписала фото Бузова.