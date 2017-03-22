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Ольга Бузова рассказала, как прошел ее дебютный спектакль в Москве
Фото: Instagram
В Москве состоялся дебютный показ спектакля «Мужчина нарасхват» с Ольгой Бузовой в главной роли. Телеведущая, певица, дизайнер, писательница, а теперь еще и актриса уже поделилась своими мыслями по поводу премьеры в Instagram. Бузова опубликовала фото, на котором ее почти не видно из-за подаренных букетов.
"Спектакль окончен. Спасибо большое за полный зал, и такое огромное количество смеха, оваций и цветов," - подписала фото Бузова.
Напомним, Бузова уже не впервые покоряет театр: в прошлом году вместе с Игорем Лифановым она сыграла в спектакле «Черный бриллиант» (правда, петербургская публика ждала Ивана Урганта и Аллу Михееву и возмущенно покинула зал), исполнила одну из главных ролей в спектакле «Медовый месяц» в столичном театре «Школа современной пьесы» и заменила Марию Кожевникову в постановке «Шикарная свадьба». Будет ли удачным новый спектакль с Ольгой, покажет время.
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