Бузова дебютировала в скандальном спектакле в одном нижнем белье

Ольга Бузова дебютировала в спектакле «Мужчина нарасхват», выступив в нижнем белье. Скандальная театральная постановка прошла при полном аншлаге. Об этом сообщает LIFE . Как отмечается в публикации, откровенный образ героини Бузовой удивил публику. Женская половина зала с завистью смотрела на полуобнаженную актрису в отличной физической форме, тогда как мужчины поддерживали дебютантку овациями. Но даже несмотря на это в середине постановки Бузова закричала «Все мужики козлы!». Впрочем, того требовал сценарий.

Впервые о своем возвращении на театральную сцену телеведущая сообщила в январе 2017 года. Все это время девушка готовилась к выступлению.

В мае 2015 года Бузова участвовала в спектакле «Черный бриллиант» режиссера Льва Рахлина . Через 40 минут после начала постановки почти треть зрителей покинули зал. Критики назвали игру телеведущей провальной.

Ольга Бузова – российская теле- и радиоведущая, модель и певица, экс-участница, а позднее ведущая телепроекта «Дом-2». С 2008 года занимает должность шеф-редактора журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».