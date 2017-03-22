"Его жизнь была кончена": принц Чарльз плакал всю ночь перед свадьбой с Дианой

На днях стало известно, что скоро в продажу поступит новая биография принца Чарльза , которая прольет свет на многие секреты жизни сына действующей королевы Англии. Автор книги, придворная писательница королевской семьи Великобритании Салли Беделл Смит, обещает рассказать об отношениях принца с его женами: ныне покойной принцессой Дианой и Камиллой Паркер-Боулз.

Особенно подробно в книге освещается брак Чарльза и Леди Ди. Многие знали, что супруги были несчастны вместе, но мало кто знал, почему так было. Как оказалось, жениться на Диане Спенсер Чарльза заставили. Когда молодые люди начали встречаться в 1980 году, они проводили много времени вместе, и через какое-то время в прессе появились сообщения о том, что Диана проводит время во дворце не только на чаепитиях.

Тогда принц Филипп написал сыну письмо, в котором говорил, что для спасения доброго имени юной арисстократки, Чарльз должен жениться. И уже через полгода, в июле 1981 года, пара сыграла свадьбу. Однако уже тогда принц успел привязаться к Камиле. «Всю ночь накануне бракосочетания Чарльз проплакал в своей комнате, потому что считал, что его жизнь была кончена. Он был совсем не готов стать мужем. К тому же до сих пор испытывал чувства к Камилле», - пишет Салли Беделл Смит.

После заключения брака сложности только усиливались: сказывалась разница в возрасте и различия в воспитании. Диана, которая была младше супруга на 13 лет, не понимала многих его привычек. Так, например, ее вводило в ступор то, что муж уже в зрелом возрасте регулярно пользовался услугами личного камердинера.