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"Его жизнь была кончена": принц Чарльз плакал всю ночь перед свадьбой с Дианой
На днях стало известно, что скоро в продажу поступит новая биография принца Чарльза, которая прольет свет на многие секреты жизни сына действующей королевы Англии. Автор книги, придворная писательница королевской семьи Великобритании Салли Беделл Смит, обещает рассказать об отношениях принца с его женами: ныне покойной принцессой Дианой и Камиллой Паркер-Боулз.
Особенно подробно в книге освещается брак Чарльза и Леди Ди. Многие знали, что супруги были несчастны вместе, но мало кто знал, почему так было. Как оказалось, жениться на Диане Спенсер Чарльза заставили. Когда молодые люди начали встречаться в 1980 году, они проводили много времени вместе, и через какое-то время в прессе появились сообщения о том, что Диана проводит время во дворце не только на чаепитиях.
Тогда принц Филипп написал сыну письмо, в котором говорил, что для спасения доброго имени юной арисстократки, Чарльз должен жениться. И уже через полгода, в июле 1981 года, пара сыграла свадьбу. Однако уже тогда принц успел привязаться к Камиле. «Всю ночь накануне бракосочетания Чарльз проплакал в своей комнате, потому что считал, что его жизнь была кончена. Он был совсем не готов стать мужем. К тому же до сих пор испытывал чувства к Камилле», - пишет Салли Беделл Смит.
После заключения брака сложности только усиливались: сказывалась разница в возрасте и различия в воспитании. Диана, которая была младше супруга на 13 лет, не понимала многих его привычек. Так, например, ее вводило в ступор то, что муж уже в зрелом возрасте регулярно пользовался услугами личного камердинера.
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