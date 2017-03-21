Олег Газманов признал фиаско перед сыном

Певец Родион Газманов на днях впервые в жизни собрал Кремль, дав большой сольный концерт. В нем принял участие и отец Олег Газманов

Олег признался, что безумно счастлив за своего сына, ведь это большое событие в его жизни, а также признался, что уступает Родиону по многим критериям.

— У него очень хороший вкус. Поет он лучше меня однозначно. И всегда лучше меня пел. У него такая особенность — он сразу точно попадает в ноты, а я где-то виляю, — рассказал Олег.

Сам же «виновник торжества» признался, что всего лишь получает кайф от того, что делает.