Лекарство от разбитого сердца: после развода Брэд Питт нашел себе новое хобби

Пока женщины после расставания идут в салон красоты и кардинально меняют имидж, мужчины следуют другим путем.

Так, например, 52-летний Брэд Питт увлекся скульптурой. Актер начал брать уроки у известного скульптора Томаса Хаусиго. Что именно делает Питт неизвестно. Но близкие друзья актера говорят, что ему больше интересен процесс, нежели результат. Видимо, в новом хобби Брэд пытается спрятаться от душевных терзаний, связанных с разводом.