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Лекарство от разбитого сердца: после развода Брэд Питт нашел себе новое хобби
Фото: Global Look Press
Пока женщины после расставания идут в салон красоты и кардинально меняют имидж, мужчины следуют другим путем.
Так, например, 52-летний Брэд Питт увлекся скульптурой. Актер начал брать уроки у известного скульптора Томаса Хаусиго. Что именно делает Питт неизвестно. Но близкие друзья актера говорят, что ему больше интересен процесс, нежели результат. Видимо, в новом хобби Брэд пытается спрятаться от душевных терзаний, связанных с разводом.
Напомним, Питт и Анджелина Джоли подали на развод в сентябре прошлого года после десяти лет отношений. Сообщается, что причиной стали разногласия в методах воспитания детей.
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