СМИ назвали имя новой ведущей «Дома-2»

По данным издания, первый выпуск с Орловой уже отснят. Он выйдет в эфир в конце этой недели. Пока она работает не одна, а в паре с еще одной ведущей реалити-шоу - Ольгой Бузовой

Сама певица рассказала Life, что работа ведущей ей понравилась. «Конечно, я знала, что такое «Дом-2», но теперь буду смотреть его ежедневно. Я пока не понимаю, как это все будет строиться на площадке, но хочу сказать большое спасибо Ольге Бузовой за то, что не дала мне почувствовать себя лишней. Она меня всячески поддерживала, отчего мне было очень комфортно сниматься», - рассказала Орлова.

Ранее сообщалось, что продюсеры «Дома-2» ищут замену Бузовой. Однако генеральный продюсер телепроекта Алексей Михайловский в комментарии Life опроверг эту информацию, заверив, что старый состав ведущих менять не будут.

«Дом-2» — российское оригинальное реалити-шоу, выходящее на телеканале ТНТ с 11 мая 2004 года. Передача появляется в эфире несколько раз в день в разных форматах - «Дом-2. Lite», «Дом-2. После заката» и так далее.