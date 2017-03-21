Кристина Орбакайте рассказала о свадьбе сына

По словам звезды, сделать предложение своей девушке Никита решил за несколько дней до ее дня рождения, которое Алена празднует 8 марта.

— Он со мной поделился за несколько дней до этого. У Алены 8 марта день рождения, и он сказал мне, что собирается устроить с друзьями легкий флешмоб, чтобы это было необычно, а не просто «выходи за меня замуж». Он очень романтичный в душе человек, — рассказала Кристина.

Что же касается даты будущего торжества, то пока пара не подавала заявления в загс и не определилась точно.

— Раньше я устраивала детские дни рождения, но дожила до того, что нужно уже продумывать свадьбу. Наверняка это будет лето или осень, — приоткрыла тайну Кристина.