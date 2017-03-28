Семенович прокомментировала скандал с эротическими фотографиями

Анна Семенович прокомментировала использование своего снимка в рекламе секс-чата без ее разрешения. Заявление актриса сделала в своем аккаунте в Instagram

«Конечно мне это очень неприятно, потому что разрешения я им на это не давала. Мне приятно с одной стороны, что я привлекаю мужчин не только в России, но и в Европе, и что их сайт раскручивается за счет моей фотографии, но что это такое, когда без моего ведома меня используют в качестве рекламы!!!», — написала Семенович.

В комментариях поклонники поддержали Семенович и предложили ей подать в суд на компанию. Семенович попросила присылать ей на электронную почту всю информацию о секс-чате и призвала «вместе бороться за справедливость». Анна Семеновича – российская актриса и телеведущая. В 2003- 2007 годах была солисткой группы «Блестящие».