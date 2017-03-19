Фото Тимати установило рекорд в российском Instagram

Снимок рэпера Тимати побил рекорд по числу лайков в русскоязычном сегменте Instagram. На фотографии музыкант стоит со своей бывшей супругой Аленой Шишковой и дочерью Алисой. Снимок был опубликован в аккаунте звезды в Instagram

Уже целых 3 года !!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем ))) Публикация от Black Star (@timatiofficial) Мар 19 2017 в 12:08 PDT

«Мы с мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро. Мы за тобой не успеваем», — подписал снимок Тимати.

Менее чем за сутки фотография набрала более 700 тысяч лайков. До этого самым популярным снимком в русскоязычном сегменте соцсети считалась фотография ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Фото набрало более 580 тысяч лайков и стала самой популярной в 2016 году. У Тимати самым рейтинговым снимком 2016 года стала фотография с поздравлением дочери с двухлетием. Аккаунт Тимати в 2016 году занял вторую строчку по количеству подписчиков в российском сегменте Instagram. Количество подписчиков у Тимати в прошлом году составило 7,4 миллиона пользователей. На момент написания новости на аккаунт Тимати в социальной сети подписались 8,7 миллиона человек.