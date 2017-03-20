Анна Калашникова готовится к свадьбе

Красавица сообщила о переменах в личной жизни. Она открывает новую страницу в жизни. И счастлива, что снова любима.

Анна Калашникова стала одной из звезд показа дизайнера Галии Ахматовой. На подиум она вышла в роскошном свадебном платье. И это оказалось символичным шагом.

"Галия Ахматова должна была мне сшить свадебное платье в прошлом году, когда я собиралась замуж за певца Прохора Шаляпина , – рассказала после дефиле Калашникова Dni.Ru. – Тогда я видела наряд только в виде эскизов на бумаге. Но на сегодняшнем показе на одной из моделей оценила его реальное воплощение. Я, конечно же, сразу его узнала. И немного стало грустно, ведь на май прошлого года была намечена моя собственная свадьба, которая, как вы знаете, сорвалась".

Впрочем, унывать Анна не собирается. "На сегодняшнем показе присутствовал мой новый молодой человек, – призналась Калашникова. – И хотя говорят, что жених не должен видеть свою невесту до торжества в свадебном платье, мы решили не поддаваться суевериям. Мой возлюбленный после показа признался, что влюбился в меня еще больше после того, как увидел в образе невесты. Пока не готова назвать его имя – он не хочет публичности. Но, уверяю вас, у нас все хорошо и я счастлива. Сейчас выбираем дату для того, чтобы официально стать мужем и женой".

Напомним, что свадьба Калашниковой и Шаляпина была намечена на 24 мая прошлого года. Влюбленные ее даже отрепетировали. Однако все планы рухнули после того, как результаты ДНК-теста показали, что 32-летний певец на самом деле не является отцом ребенка 31-летней актрисы и модели...