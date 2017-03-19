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Фото Тимати установило рекорд в российском Instagram
Фото: Instagram
Фотография рэпера и продюсера Тимати установила рекорд по числу лайков в русскоязычном сегменте Instagram. Это следует из статистики, предоставленной фотоплатформой «Ленте.ру».
Снимок был опубликован в ночь на 20 марта. Он посвящен дню рождения дочери Тимати Алисы.
«Мы с мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро. Мы за тобой не успеваем», — написал певец.
Уже целых 3 года !!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем )))
Публикация от Black Star (@timatiofficial)
Менее чем за сутки поздравление набрало свыше 700 тысяч лайков. Прежде самым рейтинговым фото в российском Instagram cчиталась фотография ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Она набрала больше 580 тысяч лайков и стала самой популярной в 2016 году.
Наиболее популярным фото Тимати в 2016 году был снимок-поздравление дочери с двухлетием.
Профиль Тимати по итогам 2016 года занимал вторую строчку по числу подписчиков в российском сегменте Instagram — 7,4 миллиона пользователей. В 2017-ом он обогнал аккаунт актрисы Настасьи Самбурской. В настоящее время на Тимати подписано 8,7 миллиона пользователей, а на Самбурскую — 8,5 миллиона.
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