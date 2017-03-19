Фото Тимати установило рекорд в российском Instagram

Фотография рэпера и продюсера Тимати установила рекорд по числу лайков в русскоязычном сегменте Instagram. Это следует из статистики, предоставленной фотоплатформой «Ленте.ру».

Снимок был опубликован в ночь на 20 марта. Он посвящен дню рождения дочери Тимати Алисы.

«Мы с мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро. Мы за тобой не успеваем», — написал певец.

Уже целых 3 года !!! Мы с Мамой тебя любим и желаем, что бы ты не росла так стремительно быстро 🙈 мы за тобой не успеваем ))) Публикация от Black Star (@timatiofficial) Мар 19 2017 в 12:08 PDT

Менее чем за сутки поздравление набрало свыше 700 тысяч лайков. Прежде самым рейтинговым фото в российском Instagram cчиталась фотография ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой. Она набрала больше 580 тысяч лайков и стала самой популярной в 2016 году.

Наиболее популярным фото Тимати в 2016 году был снимок-поздравление дочери с двухлетием.