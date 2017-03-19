Аджелина Джоли усыновила одного из своих детей с "фальшивыми" документами

Голливудская звезда Анджелина Джоли оказалась в центре скандала с "фальшивых" документов при усыновлении ее сына Мэддокса в Камбоджи.

51-летний Маун Сарат - директор благотворительной организации в Камбоджи - заявил, что является отцом Мэддокса. Об это пишет британский таблоид The Sun.

Мужчина утверждает, что у него есть документы о том, что он - родитель мальчика. Комбоджийский суд также выдал подтверждающий документ в 2003 году. Сарат добавил, что был бы рад, если Джоли никогда больше не появится в Камбоджи.

Сама актриса заявила, что усыновила Мэддокса, потому что его мать умерла при родах. Об отце ничего известно не было.

"Я никогда бы не ограбила мать своего ребенка. Могу только представить, как страшно она бы чувствовала себя", - заявила Анджелина.

Напомним, что Мэддокса она усыновила в 2002 году вместе со вторым супругом Билли Боб Торнтоном, однако полную опеку Джоли смогла оформить в 2003, так как в то время в США были жестокие об усыновления детей из Камбоджи из опасений, что те станут жертвами торговцев людьми.