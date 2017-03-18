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Ольга Бузова поздравила Дмитрия Тарасова с юбилеем
Сегодня Дмитрию Тарасову исполняется 30 лет. С этим праздником его поздравила бывшая жена Ольга Бузова. Она написала ему необычное поздравление и разместила видео.
«Поздравляю С днём Рождения бывшего мужа. Желаю ему в 30 лет, наконец, научиться ценить самые важные события в его жизни», — написала телеведущая и певица, намекая на их прошлые отношения. В прикрепленном видеоролике Дмитрий называем самым ценным в его жизни брак с Ольгой.
При этом Бузова поставила такие хэштеги под своим постом: #моямой, #тарабузики, #абсолютновсе, #женафутболиста, #гуляемлетаем, #togetherforever (переводится как «вместе навсегда»). Неужели Ольга надеется на возобновление отношений?
Тем временем отношения с новой возлюбленной у Дмитрия развиваются очень быстро.
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