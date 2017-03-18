Мария Максакова "сверкнула" откровенным декольте

Оперная дива Мария Максакова перед бегством в Киев снялась в откровенном клипе. На видео певица появляется в платье, с огромным декольте.

Новый клип экс-депутата Госдумы записан на песню "Ты будешь моим". Ролик очень похож на работы группы "ВИА Гра". Максакова появляется в откровенных платьях красного, черного и белого цвета. Наряды практически не скрывают грудь и бедра, далеко не миниатюрной певицы.

На видео Максакову окружают полуголые мужчины. В конце клипа один из них берет певицу на руки и целует ее.

Как пишет Life со ссылкой на в продюсерский центр, занимавшийся созданием клипа, видео было снято осенью прошлого года в Москве. Помимо основного ролика, на YouTube размещено видео о съемочном процессе. "Это было круто, жди результат", – говорит Максакова на последних секундах ролика.

Напомним, в начале этого года Максакова покинула Россию вместе со своим мужем Денисом Вороненковым . В настоящее время известно, что супруги проживают на территории Украины, а экс-депутат Вороненков уже получил гражданство некогда "братской" державы.

В марте Марию официально уволили из Российской академии музыки имени Гнесиных. В пресс-службе академии заявили: скандально известная певица уволена в соответствии с российским законодательством, а именно – за систематические прогулы.