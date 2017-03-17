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Откровенное платье Елизаветы Боярской произвело фурор
Елизавета Боярская решилась на фотосессию в откровенном наряде. Актриса снялась в платье с очень глубоким декольте, не оставившим равнодушными пользователей Сети. Опубликованный снимок в считанные часы стал очень популярен в Инстаграме. Подписчики Боярской посчитали своим долгом высказать мнение о внешнем виде артистки.
Яркая и жаркая съёмка под лучами ещё едва тёплого солнышка. Для майского номера журнала "Атмосфера". Спасибо всей чудесной команде за талант, фантазию и оперативность))) Photo Alina Golub @alinagolub Style Nadina Smirnova @nadinasmirnova Make up Arina Artemova @arina_makeup Hair Анастасия Мухутдинова @nastya_am_style Florist Анастасия Козлова @anastasy_fay . Спасибо лучшим и непревзойдённым @yaninafashion. День удался)))
Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo)
Не трудно догадаться, что под опубликованным фото Елизавету осыпали комплиментами. «Волшебна, обворожительна и прекрасна!», «Платье бомба! Нереальное просто!», «Вау! Неотразимая», «Какая красивая! Не оторвать глаз!», «Какая неожиданная Боярская...», «Шикарная женщина! Сколько стати!» — написали Боярской.
На днях Елизавета вернулась из Китая, где была в составе труппы театра МДТ на гастролях. Российские артисты представили восточному зрителю спектакль «Братья и сестры». Елизавета призналась, что немного нервничала перед выступлением, но все прошло отлично. «Это было ответственно, отчаянно и интересно!» — рассказала Елизавета. А несколькими неделями раньше Боярская с коллегами по сцене была в Японии.
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