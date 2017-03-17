Откровенное платье Елизаветы Боярской произвело фурор

Елизавета Боярская решилась на фотосессию в откровенном наряде. Актриса снялась в платье с очень глубоким декольте, не оставившим равнодушными пользователей Сети. Опубликованный снимок в считанные часы стал очень популярен в Инстаграме. Подписчики Боярской посчитали своим долгом высказать мнение о внешнем виде артистки.

Не трудно догадаться, что под опубликованным фото Елизавету осыпали комплиментами. «Волшебна, обворожительна и прекрасна!», «Платье бомба! Нереальное просто!», «Вау! Неотразимая», «Какая красивая! Не оторвать глаз!», «Какая неожиданная Боярская...», «Шикарная женщина! Сколько стати!» — написали Боярской.

На днях Елизавета вернулась из Китая, где была в составе труппы театра МДТ на гастролях. Российские артисты представили восточному зрителю спектакль «Братья и сестры». Елизавета призналась, что немного нервничала перед выступлением, но все прошло отлично. «Это было ответственно, отчаянно и интересно!» — рассказала Елизавета. А несколькими неделями раньше Боярская с коллегами по сцене была в Японии.