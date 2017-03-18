Фото: Ани Лорак предстала перед поклонниками в сексапильном образе

Певица Ани Лорак продемонстрировала своим поклонникам идеальную фигуру. Исполнительница предстала перед фотографом в облегающем черном платье.

Снимок Лорак опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. "Наконец-то можно выспаться", - прокомментировала певица пост.

Кроме того, она рассказала подписчикам, что в ближайшее время стоит ожидать новое шоу с ее участием.