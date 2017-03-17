Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Участница "Евровидения" от РФ рассекретила звездную сестру
Представительница России на «Евровидении-2017» оказалась двоюродной сестрой супруги рэпера Джигана – Оксаны Самойловой. Об этом сообщает портал WomanJournal.
По словам Юлии Самойловой, они никогда не скрывали факт родства, однако не видели смысла его афишировать. В публикации отмечается, что Оксана Самойлова ни словом не обмолвилась о сестре, даже когда стало известно, что именно она поедет на международный музыкальный конкурс.
Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении-2017» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
Russianshowbiz.info
-
WomanHit.ru