Участница «Евровидения» от РФ рассекретила звездную сестру

Представительница России на «Евровидении-2017» оказалась двоюродной сестрой супруги рэпера Джигана – Оксаны Самойловой . Об этом сообщает портал WomanJournal

По словам Юлии Самойловой, они никогда не скрывали факт родства, однако не видели смысла его афишировать. В публикации отмечается, что Оксана Самойлова ни словом не обмолвилась о сестре, даже когда стало известно, что именно она поедет на международный музыкальный конкурс.