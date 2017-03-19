К «Евровидению» готова! Юлия Самойлова рассказала о самочувствии после перенесенной операции

Певица Юлия Самойлова , которая представит Россию на конкурсе «Евровидение», сейчас восстанавливается после операции. О своем самочувствии она рассказала в передаче «Вести в субботу».

«В сентябре месяце я начала собирать деньги на операцию, она мне требовалась, потому что в связи с моей болезнью мышцы спины перестают держать осанку. Были даже сложности с приемом пищи. Я испугалась, стала искать клиники. И мой выбор пал на Финляндию. Сейчас я довольна результатом. Чувствую себя лучше, даже что-то в лице поменялось. Конечно, еще мало времени прошло, меньше полугода, полное восстановление идет год», — рассказала Самойлова.

Также в своем блоге Юлия уточнила: петь ей врачи разрешили. Главное для нее сейчас — не нервничать. Однако это очень сложно, ведь впереди выступление перед огромной аудиторией.

Напомним, конкурс «Евровидение» пройдет 9, 11 и 13 мая в Киеве. Юлия Самойлова выступит с песней «Flame Is Burning».