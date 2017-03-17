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ТК «Звезда»

Басурин рассказал, где находится Джигурда

В ДНР рассказали, куда пропал Джигурда
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В ДНР прокомментировали исчезновение экс-гражданина республики Никиты Джигурды.
Как сообщил сайту телеканала «Звезда» заместитель начальника управления НМ ДНР Эдуард Басурин, эпатажный актер выехал с территории республики 16 марта.
«Он пересек пункт пропуска Успенка в сторону Ростова-на-Дону» - заявил представитель ведомства. В данный момент о дальнейшем местонахождении артиста пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что шоумен пропал без вести на территории ДНР, после того, как у него отняли полученное ранее гражданство республики. Глава ДНР Александр Захарченко объяснил это тем, что Джигурда получил документы по ошибке.
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