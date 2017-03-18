Ольга Бузова устроила грандиозный скандал в день рождения мужа

Вчерашний день стал для Ольги Бузовой большим испытанием. Дело в том, что накануне состоялось празднование 30-летия бывшего мужа телеведущей — футболиста Дмитрия Тарасова . Спортсмен пришел на вечеринку в элитное, столичное, к слову, еще и самое любимое Бузовой, заведение в компании своей новой избранницы — 22-летней Анастасии Костенко . На банкет также были приглашены родители юной модели из Ростова. Молодые люди были неразлучны весь вечер и охотно позировали перед камерами фотографов.

Вечер перестаёт быть томным...еду на день рождения ❤💋 #ждименяяскоробуду Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Мар 18 2017 в 10:32 PDT

Ольга же наблюдала за происходящим через социальные сети, где гости публиковали фото и видео материалы с закрытой вечеринки. В какой-то момент от обиды, что её место так скоро после развода заняла другая девушка, у Бузовой сдали нервы и она пустилась в публичные оскорбления.

В микроблоге певицы Ханны, выступавшей на «тусовке», появился комментарий телезвезды, в котором она назвала Костенко «ночной бабочкой». «Фу! Какая ты оказалась продажная! Не дай Бог тебе быть на моем месте. Держать за руку за бабки ростовскую шал*ву, которая увела мужа из семьи. На этом месте можешь быть и ты. Молодость не вечна. Бумеранг Аня. Бьет вдвойне. Позор тебе. Я думала ты другая!» — написала Ольга. Поклонники предполагают, что Тарасов не будет мириться с оскорблениями в адрес новой возлюбленной. Так что, у скандала вероятно будет продолжение.

Между тем, на днях Костенко призналась, что уже готова родить Тарасову ребенка. «Человек сам чувствует, когда ему пора обзавестись семьей, родить ребенка. Могу сказать, что я к этому уже готова! Для меня главной была и будет семья. Основа жизни — это любовь, но ее можно запросто потерять в погоне за карьерой. Люди постоянно то взлетают, то падают, и важно, чтобы рядом было надежное и любящее плечо», — рассказала Анастасия.