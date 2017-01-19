Лера Кудрявцева удивила «поплывшей» фигурой

Звезда российского телевидения вызвала заметное оживление в соцсетях и профильных изданиях из-за изменений в своей внешности. До этого неизменно стройная и моложавая телеведущая неожиданно «раздобрела».

Ребята! Кто приезжает в Дубай и кому нужна машина на прокат, обращайтесь к нашему хорошему другу @marselo_cars 🚗🚕🚙Лучшие авто у него 👆🏼 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Мар 16 2017 в 12:37 PDT

Лера Кудрявцева улетела на отдых в Дубай вместе с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым . Блондинка поделилась фото с мест отпуска, - и ее фанаты разволновались. Многие заметили, что телеведушая заметно округлилась.

🌴🌴🌴 Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) Янв 18 2017 в 8:09 PST

Руки, грудь, бедра – кажется, раньше в этих местах Кудрявцева была изящнее.

«Может быть, Лера беременна, или пытается забеременеть?» - шепчутся они.

Но большинство фолловеров телеблондинки сошлись во мнении, что небольшая полнота ее лишь украсила, прибавив к облику больше женственности.

Новую фигуру Леры назвали «аппетитной», в очередной раз отметив, что теледива продолжает выглядеть гораздо моложе своих 45 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)