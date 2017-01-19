Далее:
Главное сейчас
МедикФорум

Лера Кудрявцева удивила «поплывшей» фигурой

Лера Кудрявцева удивила «поплывшей» фигурой
Фото:
Звезда российского телевидения вызвала заметное оживление в соцсетях и профильных изданиях из-за изменений в своей внешности. До этого неизменно стройная и моложавая телеведущая неожиданно «раздобрела».
Лера Кудрявцева улетела на отдых в Дубай вместе с молодым мужем, хоккеистом Игорем Макаровым. Блондинка поделилась фото с мест отпуска, - и ее фанаты разволновались. Многие заметили, что телеведушая заметно округлилась.

🌴🌴🌴

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)

Руки, грудь, бедра – кажется, раньше в этих местах Кудрявцева была изящнее.
«Может быть, Лера беременна, или пытается забеременеть?» - шепчутся они.
Но большинство фолловеров телеблондинки сошлись во мнении, что небольшая полнота ее лишь украсила, прибавив к облику больше женственности.
Новую фигуру Леры назвали «аппетитной», в очередной раз отметив, что теледива продолжает выглядеть гораздо моложе своих 45 лет. (ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ)
Шоу-бизнес
Игорь Макаров Лера Кудрявцева
Оставить комментарий

МедикФорум: последние новости