Лучше бы я умер: Джигурда тяжело переживает развод

Некоторое время певец и актер не появлялся на публике и не общался со СМИ. Поклонники Джигурды стали бить тревогу, вопрошая, куда он пропал.

Его подруга Антонина Саврасова-Абрамова рассказала "КП", что артист тяжело переживает развод с женой, он заперся в квартире и не хочет выходить. А 17 марта не пришел в суд, где официально был расторгнут его брак с Мариной Анисиной.

По ее словам, в том, что брак распался, Никита винит себя.

"Он понимает, что виноват. И мне страшно за него. Вот, прислал мне сейчас СМС: "Лучше бы я умер", - сказала Антонина.

Она также отметила, что он звонил Анисиной и умолял не разводиться, но она ответила, что "этот вопрос решен и обратного пути не будет".

Напомним, Анисина и Джигурда подали на развод в декабре 2016 года.