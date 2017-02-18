Вера Брежнева показала все свои прелести в платье с экстремальным декольте

Казалось бы, поклонники Веры Брежневой уже успели рассмотреть любимую исполнительницу со всех сторон. Певица регулярно принимает участие в откровенных фотосессиях или же демонстрирует фигуру в бикини. Но каждый новый горячий кадр звезды - настощий подарок поклонникам. Вот и на этот раз Вера выложила фото, на котором она одета в супероткровенное платье, декольте которого едва сдерживает пышную грудь певицы.

За пару часов фото набрало почти 90 тысяч лайков и сотни комментариев. Фолловеры восхищаются эффектной внешностью блондинки и мамы двоих дочек. Но некоторые подписчики заподозрили Веру в том, что она обращалась к пластическим хирургам, чтобы стать обладательницей такой идеальной груди.