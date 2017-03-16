Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Певица Виктория Дайнеко госпитализирована в Москве
В Москве госпитализирована Виктория Дайнеко. Певица была доставлена в одну из частных клиник столицы. Об этом сообщает портал LIFE.
29-летняя Дайнеко почувствовала затруднения с дыханием и острую боль. Врачи диагностировали у певицы острое воспалительное заболевание. Дайнеко поместили в стационар, певице назначили длительный курс лечения. Виктория Дайнеко в 2004 году победила в «Фабрике звезд – 5». Кроме того, девушка снялась в ряде фильмов, среди которых – «Клуб», «Счастливы вместе» и «Первый дом».
Оставить комментарий
Последние новости
-
Дни.ру
-
Russianshowbiz.info
-
МедикФорум