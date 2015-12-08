Девушка дня. К кому ушёл Дмитрий Тарасов
Друзья, посоветуйте какой-нибудь семейный фильм, от которого у меня останется приятный осадок или восхищение от картины. Например, как после просмотра " Лучшее предложение ".☺️ какой фильм произвёл на вас сильное впечатление ? #autumn #homesweethome #жду
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Считанные минуты до заветного финала #МИССРОССИЯ2016 👑 Сегодня удача улыбнётся одной, но победительницы уже все! ❤️ #миссроссия #missworld #missrussia #missuniverse #happy #Russia #moscow
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Stavropol❤️ раньше я безумно любила приезжать сюда на каникулы к своей бабушке( Мама моей мамы). Улица Мира - это своего рода моя колыбель. Для тех, кто не знает- это мой первый город, куда я уехала учиться в 15 лет. Можно сказать, здесь прошли мои студенческие годы. Этот город невозможно забыть и в моем сердце отведено ему особое место. Вообще, я чувствую с ним родственную связь , потому что моя мама ставропольчанка и это ее родной город детства. Честно, ностальгия так и пронизывает, ведь каждый уголок напоминает мне эмоции, которые погружают меня в приятные воспоминания. Целых 3 с половиной года я здесь прожила☝🏻️❣ #happy #russia #russia #студенчество #nostalgia #stavropol #Ставрополь
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
🅰️. План -захват. P.S. Очень скучаю по каждодневной и многочасовой работе над дисциплиной своего тела. Пока выполняла это легкое упражнение, почувствовала причину своего ухода из балетной деятельности. Мениск - он и в Африке мениск😥 Простите, Лиля Павловна, за мой недочёт🙈 #moscow #москваарбат #autumn #2016
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Что же такое в конце концов человеческие истины? – Это – неопровержимые человеческие заблуждения. (С)Фридрих Вильгельм Ницше "Весёлая наука". P.S. Очень тяжело мне даются женственные съёмки, в моральном плане. Хорошо, что за кадром была моя любимая поддержка и опора - Мама. ❤️👫 "дочь, не путай красоту и пошлость. В последнем нет загадки и все видно. А в красоте все скрытности подчеркнуты." Люблю тебя и жду ..( 18 дней и вы рядом 😍) Photo : @kazarina 😘 Для проекта : #всебудутнакрашены make up and hair style: @nastiadolgaia #kazarinaphotography #kazarinakristinaphotography #moscow #modeling #passion #russia
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Жизнь пронесётся, как одно мгновенье, Её цени, в ней черпай наслажденье. Как проведёшь её - так и пройдёт, Не забывай: она - ТВОЁ ТВОРЕНЬЕ. #омархайям P.S. А не коллективная работа 😅 #summer #mountains #happy #ilovemylife #adriaticsea #petrovac #lucice #Montenegro#sea #summer #summer2016
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Я смотрю, что этот мир полон своими Г.Х. Андерсенами😅 Только лучше вместо "уток" в комментариях и "воды" -пишите книгу. Занятие более полезное, развивающее и есть возможность оставить после себя след.☝🏻️ P.S. "Что же ты делаешь, осень, с людьми. Вместе с листьями разум желтеет"( продолжение стихотворения напишу позже 😘 всем чудесной недели ☝🏻️❤️ #love #семья #happy #ilovemylife
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Ну привет, задавняя подруга! Заставляешь ты меня с собою быть. Где мой сон? Теперь мы друг без друга... Где угли, успевшие остыть? Забери вопросы вдоль лежащие, И отдай ответы, время сна! Напугало моё сердце - настоящее, Ну а разуму вся тема неясна. Пусть проветрится моё сознание, В глубине прозреет мелководь... Как я ненавижу опоздания, Хоть и посылает их Господь. Не нужны подробности чужие мне, Ведь для каждого свой предназначен крестик. Извлеку я опыт как жемчужину, И тогда придут благие вести. P..S. Уснула в кинотеатре, теперь сна как не бывало😈 P.P.S. Решила постепенно делиться своими стихотворениями ( и старыми, и новыми ) #ilovemylife #moscow #poetry
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Все очень даже здорово☀️🙏🏻 Дай Бог❤️ P.S. Спасибо большое за такой огромный список фильмов к просмотру 😘 Сегодня у меня на паре случился казус: я уснула сидя за первой партой и во сне почувствовала, как локти стали разъезжаться по столу. 😅 У вас так было? Больше я не буду делать домашку до поздней ночи 👌🏻👊🏻 у организма 🆘. #happy #inlove #ilovemylife #moscow #russia
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)