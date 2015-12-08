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Девушка дня. К кому ушёл Дмитрий Тарасов

К кому ушёл Дмитрий Тарасов?
Фото:
В декабре Дмитрий Тарасов развёлся с Ольгой Бузовой. Судя по всему, новой девушкой футболиста является Анастасия Костенко.
Официально Тарасов и Костенко ещё не объявляли о том, что они вместе. Хотя футболист недавно намекнул в одном из своих прямых эфиров в «Инстаграме», что больше не одинок.
Кроме того, настырные поклонники отследили множество случаев, когда Тарасов и Костенко лайкают и комментируют фото друг друга в «Инстаграме».

Stavropol❤️ раньше я безумно любила приезжать сюда на каникулы к своей бабушке( Мама моей мамы). Улица Мира - это своего рода моя колыбель. Для тех, кто не знает- это мой первый город, куда я уехала учиться в 15 лет. Можно сказать, здесь прошли мои студенческие годы. Этот город невозможно забыть и в моем сердце отведено ему особое место. Вообще, я чувствую с ним родственную связь , потому что моя мама ставропольчанка и это ее родной город детства. Честно, ностальгия так и пронизывает, ведь каждый уголок напоминает мне эмоции, которые погружают меня в приятные воспоминания. Целых 3 с половиной года я здесь прожила☝🏻️❣ #happy #russia #russia #студенчество #nostalgia #stavropol #Ставрополь

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)

22-летняя Анастасия известна в первую очередь тем, что стала вице-мисс России – 2014. Что не удивительно с такими-то ногами.
Да и растяжка у неё в полном порядке.
Девушка явно увлекается философией. Эту фотографию в «Инстаграме» она выложила с изречением немецкого мыслителя Фридриха Ницше.

Что же такое в конце концов человеческие истины? – Это – неопровержимые человеческие заблуждения. (С)Фридрих Вильгельм Ницше "Весёлая наука". P.S. Очень тяжело мне даются женственные съёмки, в моральном плане. Хорошо, что за кадром была моя любимая поддержка и опора - Мама. ❤️👫 "дочь, не путай красоту и пошлость. В последнем нет загадки и все видно. А в красоте все скрытности подчеркнуты." Люблю тебя и жду ..( 18 дней и вы рядом 😍) Photo : @kazarina 😘 Для проекта : #всебудутнакрашены make up and hair style: @nastiadolgaia #kazarinaphotography #kazarinakristinaphotography #moscow #modeling #passion #russia

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)

А этот кадр сопроводила четверостишием персидского поэта Омара Хайяма:
«Жизнь пронесётся, как одно мгновенье,
Её цени, в ней черпай наслажденье.
Как проведёшь её – так и пройдёт,
Не забывай: она – ТВОЁ ТВОРЕНЬЕ».
Иногда в комментариях девушку называют «уткой». В ответ она иронично предлагает людям тратить силы на книгу, потому что это занятие более полезное и развивающее.
Кстати, в каком-то смысле её «инстаграм» – это и есть сборник стихов.

Ну привет, задавняя подруга! Заставляешь ты меня с собою быть. Где мой сон? Теперь мы друг без друга... Где угли, успевшие остыть? Забери вопросы вдоль лежащие, И отдай ответы, время сна! Напугало моё сердце - настоящее, Ну а разуму вся тема неясна. Пусть проветрится моё сознание, В глубине прозреет мелководь... Как я ненавижу опоздания, Хоть и посылает их Господь. Не нужны подробности чужие мне, Ведь для каждого свой предназначен крестик. Извлеку я опыт как жемчужину, И тогда придут благие вести. P..S. Уснула в кинотеатре, теперь сна как не бывало😈 P.P.S. Решила постепенно делиться своими стихотворениями ( и старыми, и новыми ) #ilovemylife #moscow #poetry

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)

Анастасия рассказала, что однажды на паре уснула прямо на первой парте. Хотя давайте честно — у кого из нас такого не было?
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Германия США Того Хорватия Еще 1 тег
Омар Хайям Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко
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