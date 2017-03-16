Тарасов довел Бузову на шоу Гордона

Вышел в свет второй выпуск передачи "Мужское/Женское", посвященный Ольге Бузовой. На сей раз девушка оказалась в студии в окружении публики и близких.

Ольга Бузова оказалась в студии передачи, облаченная в удлиненный белый пиджак, прикрывающий юбку с бахромой, но демонстрирующий длинные стройные ноги в колготках из черной сеточки. Девушка завила волосы, густо накрасилась (что в дальнейшем не помешало ей проливать слезы) и приготовилась к атаке на себя. Когда ведущий Александр Гордон провел параллель между ее "двумя песенками" и драмой в личной жизни (дескать, выход песен Ольга не просто так совпал с переменой в ее семейном статусе), Бузова ясно дала понять, что это не так. "Мое творчество не имеет прямой связи с той драмой, которая произошла в моей жизни", – заявила Ольга. По ее словам, песни все равно увидели бы свет, даже если бы она не развелась.

Поддержать телеведущую пришли ее мать Ирина Александровна, подруги Мария Погребняк и Ольга Десятовская, коллега Александр Носик . Родительница призналась, что была весьма строгой с Ольгой, а когда ей было всего два с половиной года стала говорить, что она уже взрослая. Поэтому, как считает сама Ольга Бузова, у нее есть некие комплексы, которые она сейчас компенсирует. "Я так хочу. я так живу. Я очень жадная до эмоций, до новых впечатлений, до свершений. Какие-то детские нереализованные мечты", – провела анализ Бузова. Гордон вставил: "Она впала в детство..."

Далее Александр развил мысль. Он заявил, что долго рассуждал над феноменом Бузовой (ее популярностью и головокружительным успехом в музыке). "Миллионы увидели ошеломляющую, глубокую, бесконечную пустоту. И сравнили с собой. И поняли, что они тоже могут", – заключил Гордон.

Когда начали обсуждать личную жизнь Ольги, Александр снова озвучил свое мнение. "Мне кажется, что эта привычка быть на виду в "Доме-2" сыграла с вами злую шутку. Вы и к личной жизни отнеслись как к шоу", – отметил Гордон. Однако Бузова ответила, что она не считала свой брак шоу. Она просто радовалась, была счастлива и хотела кричать об этом на каждом углу.

Барановская призналась, что видела Бузову вскоре после того, как ее супружеская жизнь рухнула. "Мне было страшно. Очень страшно. Она заикалась, она не могла говорить вообще... Когда ты понимаешь. что надо вызывать скорую", – рассказала Юлия. Гордон изрек: "Брачный контракт это путь к разводу!"