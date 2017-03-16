Дана Борисова впала в депрессию из-за проблем с внешностью

Дана Борисова на днях решилась отказаться от нарощенных волос. Телеведущая на протяжении многих лет обращалась к специалистам для того, чтобы иметь желанный объем прически. Вероятно, именно поэтому после того, как ей "сняли" нарощенные локоны, она первое время отказывалась принимать себя в естественном виде. Из-за этого Дана впала в кратковременную депрессию и пару дней просто боялась показываться на публике.

Впрочем, Борисова постепенно привыкает к своему новому образу. Теперь она старается делать объемные локоны, чтобы скрыть тот факт, что их стало в разы меньше. Подписчики Даны с пониманием отнеслись к её проблеме и постарались поддержать звезду.