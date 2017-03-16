Стеша Маликова впервые вышла в свет вместе с бойфрендом

Всего неделю назад 17-летняя дочь Дмитрия Елены Маликовых Стеша поделилась с подписчиками на своей страничке в Instagram трогательной фотографией с бойфрендом, которую она подписала всего одним словом - «Любви!». А уже сегодня на премьере фильма «Лекарство от здоровья» в столичном кинотеатре «Москва» она появилась держась за руку c тем самым молодым человеком - сыном миллиардера и экс-губернатора Тульской области Владимира Груздева Леонидом.

О том, что они встречаются стало известно еще осень прошлого года: Дмитрий Маликов рассказал об этом в эфире программы «Секрет на миллион». «У нее есть молодой человек, с которым она больше общается, чем с другими ребятами. Его зовут Леонид. Он бывает у нас в гостях. Ему 18 лет. Они много общаются», — признался Маликов. Похоже, пара решила больше не скрывать своих отношений и теперь Леонид будет часто сопровождать Стешу на светских мероприятиях.

А мы этому очень рады и надеемся чаще видеть Стешу и Леонида вместе.