Эмма Уотсон отреагировала на публикацию своих снимков

Эмма Уотсон через суд накажет хакеров, опубликовавших ее персональные фотографии. Об этом заявил представитель актрисы, сообщило ВВС. При этом со стороны актрисы подтвердили только принадлежность фотографий, на которых она примеряет купальники. Вторая часть «слива», на котором запечатлено обнаженное тело, осталась без комментариев.

Фотографии, на которых Эмма примеряет одежду со стилистом, сделанные пару лет назад, были украдены. Это не обнаженные снимки. Юристы уже получили все инструкции, и больше мы комментировать не будем,-— представитель Эммы Уотсон.

Снимки актрисы опубликовали на сайте The Fappening, о чем стало известно 15 марта. На одних фотографиях Уотсон примеряет многочисленные наряды. Там также есть фото из личного архива, на которых она запечатлена в домашней обстановке и без макияжа.

Однако интерес для хакеров представила другая часть актриса, где снята обнаженная девушка, принимающая ванную. На фотографиях видна ее грудь, на двух видеороликах — тело полностью. Лицо при этом не видно, однако в доказательство принадлежности материалов хакеры прикрепили сравнение по родинкам.