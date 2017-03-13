Александр Панайотов рассекретил свою возлюбленную

Похоже, финалист шоу «Голос» Александр Панайотов не особо расстроился неудачей в отборочном туре «Евровидения»: музыкант дает один концерт за другим и гастролирует по городам России. Недавно Александр отправился в «город невест» Иваново, а вместе с ним поехала его концертный директор Екатерина Коренева. Казалось бы, ничего особенного, но под их совместным снимком Панайотов оставил интригующий комментарий. «Еду в город невест, со своим «самоваром», — написал певец. Можно было бы воспринять это как шутку, но подписчики восприняли подпись, как намек и косвенное подтверждение отношений.

Еду в город невест, со своим "самоваром"😅😅😅😅 #тур #голос5 #панайотов Публикация от АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ (@panaiotov) Мар 13 2017 в 4:55 PDT

Дело в том, что поклонники давно считают, что между Александром и Екатериной завязался «служебный роман». Началось все с того, как в сети начали часто появляться их совместные фотографии, да и в недавний отпуск в Таиланд Александр летал с Екатериной (по крайней мере, так утверждают некоторые СМИ).

Пока влюбленные никак не подтвердили свои отношения, однако Панайотов давно признавался, что готов к семье. Может, Екатерина и есть дама его сердца?