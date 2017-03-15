55-летняя Екатерина Андреева похвасталась фигурой

Телеведущая показала, как отдыхает на роскошной яхте. Отпуск она проводит на Мальдивах.

Екатерина Андреева уже двадцать лет ведет программу "Время" на первом канале. И, кажется, за эти годы внешне она совсем не изменилась. Хотя – и это кажется невероятным! – ей уже 55 лет. Не даром же она неоднократно была признана самой красивой и популярно ведущей телевидения в России.

Но интересно, как выглядит Андреева, когда камера выключается? Благодаря ее аккаунту в социальной сети поклонники могут регулярно видеть Екатерину и без привычного глянца – прически, макияжа, подобранного стилистом костюма. Сегодня телеведущая отдыхает на Мальдивских островах и регулярно радует поклонников снимками с побережья Индийского океана. На свежей фотографии она запечатлена на белоснежной яхте в компании местных инструкторов по дайвингу.

"Инопланетян вызывали? Так они уже эдесь. Антенну к голове подключили, знакомится с землянами собирались", – не без иронии подписала снимок звезда "Первого канала". "Даже в гидрокостюме прекрасна", "Красавица в любом виде!", "Всегда считала Вас "сухарем", пока не подписалась на Вас! Столько позитива и энергии!", "Невероятная красотка", – восторгаются в комментария поклонники.

Надо заметить, что Екатерина Андреева умеет хорошо проводить время. Она занимается йогой, боксом, лежит в барокамере с чистым кислородом. И всегда излучает позитив и хорошее настроение.