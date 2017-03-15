Елена Летучая собиралась выйти замуж за австралийца

Елена Летучая признается, что раньше ее часто «доставали» вопросами о замужестве.

«У нас ведь считается, что, если после 35 (Елене 38 лет. — Прим. ред.) осталась незамужней, — это неспроста. Возникают вопросы: какая-то она бракованная, что ли? А я все время говорю: каждому — свое. Знаете, я даже смеялась: ну, если не выйду замуж до сорока, поеду за границу, там я буду самый сок и обязательно встречу свою судьбу. Есть же такие страны, где превалирует мужское население. Это у нас в России девушек много и они все красивые, хорошие, умные, но мужчин на всех не хватает. А в Австралии, например, все наоборот. И я говорила: если что, в Австралию поеду. Все время смеялась и по этому поводу никогда не комплексовала. Знала: когда встречу своего человека, сразу это пойму».

Путь к счастью для Елены оказался довольно долгим. Она встречалась с разными мужчинами и многие делали ей предложения. Но наталкивались на отказ. Телеведущая просто не готова была отдать себя семье и человеку, в котором не была до конца уверена. И, несмотря на скептицизм подруг, дождалась своего мужчины.

«Любая читательница «7 Дней» согласится со мной: это очень важное для женщины чувство — что рядом с тобой сильный мужчина, — говорит телеведущая. — Это ощущение ничем не заменишь: ни деньгами мужа, ни властью. Если мужчина подарки дарит, но я при этом не чувствую себя с ним защищенной, не чувствую его авторитета — я с таким точно не останусь. Знаете, должность-то у меня руководящая. И, бывает, я прихожу домой и не могу переключиться с этой волны. Но Юра умеет меня быстро на место поставить: «Любимая, ты дома». И я сразу — будто очнулась: ой, ну да, правда же. И становлюсь мягонькой, пушистенькой и в тапочках иду готовить ужин».