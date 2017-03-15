Кардашьян приобщилась к хиппи при помощи откровенного фото

Светская львица Ким Кардашьян продолжила радовать поклонников в социальных сетях, выкладывая пикантные фотографии.

На этот раз телеведущая воспользовалась одной из культовых фраз хиппи, которая обозначает тотальную отрешенность от земных забот.

Посетители Instagram поддержали девушку, которая еще недавно предпочитала хранить молчание из-за осеннего нападения в Париже.