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Дочь теннисиста Кафельникова поразила соцсети развратным образом
Фото: @alesyakaf
Алеся Кафельникова опубликовала на своей странице в Instagram свою фотографию в весьма нескромном образе. Девушка обнажилась перед подписчиками, при этом поразив поклонников странно сочетающимися элементами одежды.
Отметим, что дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова не в первый раз предстает перед посетителями своей страницы в пикантном виде. Многие осыпают девушку комплиментами, однако часть посетителей удивлены выбранным образом.
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