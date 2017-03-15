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Дочь теннисиста Кафельникова поразила соцсети развратным образом

Дочь теннисиста Кафельникова опубликовала провокационное фото
Фото:
Алеся Кафельникова опубликовала на своей странице в Instagram свою фотографию в весьма нескромном образе. Девушка обнажилась перед подписчиками, при этом поразив поклонников странно сочетающимися элементами одежды.
Отметим, что дочь знаменитого спортсмена Евгения Кафельникова не в первый раз предстает перед посетителями своей страницы в пикантном виде. Многие осыпают девушку комплиментами, однако часть посетителей удивлены выбранным образом.
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Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова Евгений Кафельников
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