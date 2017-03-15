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"Русская Кардашьян" показала игривое фото в облегающем спортивном костюме
Фото: Instagram
Популярная модель Анастасия Квитко порадовала подписчиков социальной сети Instagram своей подготовкой к летнему сезону.
На опубликованной фотографии девушка предстала перед поклонниками в скромном спортивном костюме.
Напомним, Квитко за свои пышные формы заслужила титул "русской Кардашьян". Благодаря сходству с американской дивой популярность русской девушки неумолимо растет.
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