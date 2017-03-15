"Русская Кардашьян" показала игривое фото в облегающем спортивном костюме

Популярная модель Анастасия Квитко порадовала подписчиков социальной сети Instagram своей подготовкой к летнему сезону.

На опубликованной фотографии девушка предстала перед поклонниками в скромном спортивном костюме.

Напомним, Квитко за свои пышные формы заслужила титул "русской Кардашьян". Благодаря сходству с американской дивой популярность русской девушки неумолимо растет.